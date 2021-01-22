В Украине 5348 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки обнаружили 5348 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, за вчера госпитализировали 1 900 человек, умерли 163 человека и выздоровели 14 239 человек.

За сутки сделали 43 593 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 23 410, методом ИФА - 20 183).

За все время пандемии заразились 1 182 969 человек, выздоровели 928 969 пациентов и умерли 21 662 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (507), Днепропетровской (414), Львовской (370), Запорожской (350) и Киевской (313) областях.

Напомним, Украина будет закупать вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

Также в Евросоюзе заявили о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.