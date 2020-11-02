UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине 6 754 случаев коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за сутки подтвердили 6 754 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели уже 402 194 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (+817), Киеве (+507), Львовской (+464), Черновицкой (+418) и Житомирской (+398) областях.

За сутки проведено 36 587 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 662, методом ИФА - 4925.

Самые читаемые новости

Всего с начала пандемии умерли от коронавируса 7 375 (+69) пациентов, выздоровели - 163 768 (+2 327). Активными больными остаются 231 051 человек.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В "красной" зоне оказались 11 областных центров.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят штрафовать нарушителей карантина прямо на месте. Соответствующий законопроект подан в Верховную раду.

Отметим, по состоянию на субботу в Украине были заняты более 67% больничных кроватей для пациентов с коронавирусом. При этом нет ни одного региона, где заняты менее 50% таких кроватей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинаКоронавирус