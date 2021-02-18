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В Украине 6237 новых COVID-случаев, выздоровевших за сутки меньше

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 08:19
В Украине 6237 новых COVID-случаев, выздоровевших за сутки меньше Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 6237 новых заражениях коронавирусом в стране. Больше всего новых случаев в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2222 человека; умерли 163 человека и 5225 человек выздоровели.

За сутки сделали 64 688 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 28 941, методом ИФА - 15 056, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 20 691).

В Украине подтвердили 1 287 141 случай коронавируса с начала пандемии; выздоровели 1 134 120 человек и умерли 24 852 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина в Украине до 30 апреля.

В МОН объяснили, как будут работать детсады и школы во время адаптивного карантина.

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