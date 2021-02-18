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В Україні 6237 нових COVID-випадків, одужавших за добу менше

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 08:19
В Україні 6237 нових COVID-випадків, одужавших за добу менше Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 6237 нових заражень коронавірусом у країні. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 2 222 особи; померли 163 людини і 5 225 осіб одужали.

За добу зробили 64 688 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 28 941, методом ІФА - 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 20 691).

В Україні підтвердили 1 287 141 випадок коронавірусу з початку пандемії; одужали 1 134 120 осіб і померли 24 852 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував постанову про продовження карантину в Україні до 30 квітня.

У МОН пояснили, як працюватимуть дитсадки та школи під час адаптивного карантину.

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