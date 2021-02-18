В Україні 6237 нових COVID-випадків, одужавших за добу менше
Міністерство охорони здоров'я України повідомило про 6237 нових заражень коронавірусом у країні. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській та Вінницькій областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора госпіталізували 2 222 особи; померли 163 людини і 5 225 осіб одужали.
За добу зробили 64 688 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 28 941, методом ІФА - 15 056, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 20 691).
В Україні підтвердили 1 287 141 випадок коронавірусу з початку пандемії; одужали 1 134 120 осіб і померли 24 852 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (799), Вінницькій (514), м. Київ (513), Закарпатській (500) та Житомирській (438) областях.