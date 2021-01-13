В Украине 6409 новых случаев COVID-19 и более двух тысяч госпитализированных

Фото: люди в маске (РБК-Украина)

За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом 6409 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2564 человека; умерли 195 человек и 14 503 лица выздоровели.

За сутки сделали 59 931 тестирование на COVID (в частности методом ПЦР - 35 678, методом ИФА - 24 253).

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 130 839 случаев коронавируса, из них 826 871 выздоровел, 20 214 человек умерли. Также с начала эпидемии сделали 5,8 млн тестов на коронавирус.

Суточная ситуация в регионах:

г. Киев - 906 случаев;

Винницкая область - 211 случаев;

Волынская область - 143 случая;

Днепропетровская область - 105 случаев;

Донецкая область - 189 случаев;

Житомирская область - 101 случай;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 529 случаев;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 280 случаев;

Кировоградская область - 117 случаев;

Луганская область - 228 случаев;

Львовская область - 277 случаев;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 513 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ровенская область - 235 случаев;

Сумская область - 159 случаев;

Тернопольская область - 127 случаев;

Харьковская область - 521 случай;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 348 случаев;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 83 случая.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что в Украине после новогодних праздников ожидается увеличение заболеваемости COVID. Причиной этому может стать высокая мобильность и большое количество контактов между гражданами.