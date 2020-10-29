В Украине 7 342 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за сутки подтвердили 7 342 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заразились уже 370 417 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (+577), Харьковской (+575), Хмельницкой (+478), Одесской (+416) и Львовской (+404) областях.

Всего с начала пандемии в Украине умерли от COVID-19 уже 6 868 (+113) человек, выздоровели - 151 632 (+2 990) пациентов. Активными больными остаются 211 917 человек.

За сутки в Украине провели 78 684 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 47 162 , методом ИФА - 31 522.

Отметим, вчера в Украине зафиксировали немного больше новых случаев COVID-19 - заразились 7474 человек. При этом вчера подтвердили новый антирекорд по летальным случаям - умерли 165 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине создадут штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что вчера Кабинет министров продлили режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца года. Он был введен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, по состоянию на 28 октября в Украине были заняты 65% больничных коек для пациентов с коронавирусом. При этом по-прежнему ни один регион не готов к ослаблению карантина.