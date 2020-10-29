ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні 7 342 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Україна, Четвер 29 жовтня 2020 08:42
В Україні 7 342 нових випадків коронавірусу Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні за добу підтвердили 7 342 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже 370 417 осіб.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (+577), Харківській (+575), Хмельницькій (+478), Одеської (+416) і Львівській (+404) областях.

Всього з початку пандемії в Україні померли від COVID-19 вже 6 868 (+113) людина, одужали - 151 632 (+2 990) пацієнтів. Активними хворими залишаються 211 917 осіб.

Відзначимо, вчора в Україні зафіксували трохи більше нових випадків COVID-19 - заразилися 7474 осіб. При цьому вчора підтвердили новий антирекорд по летальних випадках - померли 165 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні створять штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Також повідомлялося, що вчора Кабінет міністрів продовжили режим надзвичайної ситуації в Україні до кінця року. Він був введений через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня в Україні були зайняті 65% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. При цьому як і раніше жоден регіон не готовий до ослаблення карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Україна Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19