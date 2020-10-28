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В Украине почти 7,5 тысячи новых случаев коронавируса

Новина українською → Украина, Среда 28 октября 2020 08:42
В Украине почти 7,5 тысячи новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 7474 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской и Черновицкой областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, больше всего новых случаев заражения подтвердили в Харьковской (+635), Одесской (+567) областях, Киеве (+563), Днепропетровской (+497), Львовской (+398) и Черновицкой (+392) областях.

За сутки было проведено 70 592 тестирования. Из них 41 947 исследований методом ПЦР, 28 645 тестирований методом ИФА.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили COVID-19 уже у 363 075 человек. Из них умерли 6 755 (+165), выздоровели - 148 642 (+3 306) пациентов. Активными больными остаются 207 678 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в 30% случаев ПЦР-тест не подтверждает наличие COVID-19 у больного.

Также сообщалось, что по состоянию на 27 октября в Украине были заняты более чем на 70% больничные койки для пациентов с COVID-19 в Киеве и шести областях.

Кроме этого Министерство здравоохранения планирует добавить новые методы для диагностики коронавируса. В ближайшее время могут начать использовать тестирования на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.

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