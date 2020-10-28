В Україні майже 7,5 тисячі нових випадків коронавірусу

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулу добу підтвердили 7474 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській та Чернівецькій областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Так, найбільше нових випадків зараження підтвердили у Харківській (+635), Одеської (+567) областях, Києві (+563), Дніпропетровській (+497), Львівській (+398) та Чернівецькій (+392) областях.

За добу було проведено 70 592 тестування. З них 41 947 досліджень методом ПЛР 28 645 тестувань методом ІФА.

Всього з початку пандемії в Україні підтвердили COVID-19 вже у 363 075 осіб. З них померли 6 755 (+165), одужали - 148 642 (+3 306) пацієнтів. Активними хворими залишаються 207 678 чоловік.

Раніше РБК-Україна писало, що у 30% випадків ПЛР-тест не підтверджує наявність COVID-19 у хворого.

Також повідомлялося, що станом на 27 жовтня в Україні були зайняті більш ніж на 70% лікарняні ліжка для пацієнтів з COVID-19 у Києві та шести областях.

Крім цього Міністерство охорони здоров'я планує додати нові методи для діагностики коронавірусу. Найближчим часом можуть почати використовувати тестування на антиген методом ІФА та з допомогою нових експрес-систем.