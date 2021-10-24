В Украине почти 7 млн человек полностью вакцинированы от COVID

По состоянию на 24 октября 2020 года полный курс вакцинации от COVID в Украине прошли 7 млн человек. Темпы вакцинации на выходных несколько упали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что за минувшие сутки в Украине от короанвируса вакцинировали 177 730 человек. Одну дозу получили 129 530, полностью иммунизированы - 48 200 человек.

Всего же с начала вакцинальной кампании прививки получили 8 890 454 человека, из них получили одну дозу - 8 890 452, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 963 577.