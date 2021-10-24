ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні майже 7 млн осіб повністю вакциновано від COVID

Новость на русском →
Київ, Неділя 24 жовтня 2021 10:59
В Україні майже 7 млн осіб повністю вакциновано від COVID Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Станом на 24 жовтня 2020 року повний курс вакцинації від COVID в Україні пройшли 7 млн осіб. Темпи вакцинації на вихідних дещо впали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що за минулу добу в Україні від короанвірусу вакцинували 177 730 осіб. Одну дозу отримали 129 530, повністю імунізовані - 48 200 осіб.

Всього ж з початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 8 890 454 особи, з них отримали одну дозу - 8 890 452, повністю імунізовані і отримали дві дози - 6 963 577.

Зазначимо, як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, щеплення від COVID отримали близько 30% дорослого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на залізничних вокзалах усіх обласних центрів України запрацюють пункти вакцинації проти COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус