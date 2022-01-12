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В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав

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Киев, Среда 12 января 2022 08:17
В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 7117 человек, а умерли - почти 200. Больше всего новых заражений в Киеве, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1898 человек; летальных исходов - 193; выздоровели - 8 077 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 38 851 человека, методом ИФА - 6336, экспресс-тестами - 34 091.

Больше всего новых заражений в Киеве (1151), Ивано-Франковской (502) и Винницкой (435) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 716 988 человек; выздоровели - 3 530 624 человека; летальных случаев - 97 737.

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