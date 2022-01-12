В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 7117 человек, а умерли - почти 200. Больше всего новых заражений в Киеве, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 1898 человек; летальных исходов - 193; выздоровели - 8 077 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 38 851 человека, методом ИФА - 6336, экспресс-тестами - 34 091.
Больше всего новых заражений в Киеве (1151), Ивано-Франковской (502) и Винницкой (435) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 716 988 человек; выздоровели - 3 530 624 человека; летальных случаев - 97 737.