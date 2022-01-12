UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине более 7 тысяч новых случаев COVID и 193 смерти за сутки, - Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 7117 человек, а умерли - почти 200. Больше всего новых заражений в Киеве, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 1898 человек; летальных исходов - 193; выздоровели - 8 077 человек. Протестировали за вчера методом ПЦР - 38 851 человека, методом ИФА - 6336, экспресс-тестами - 34 091.

Больше всего новых заражений в Киеве (1151), Ивано-Франковской (502) и Винницкой (435) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 716 988 человек; выздоровели - 3 530 624 человека; летальных случаев - 97 737.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус