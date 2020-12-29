В Украине почти 7 тысяч новых случаев коронавируса, более 16 тысяч выздоровевших

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 6 988 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом 16 106 пациентов.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего заражений выявили в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях. Среди заболевших COVID-19 324 ребенка и 337 медработников. Госпитализировали за сутки 1298 человек, скончались - 232.

Всего было проведено 43 585 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620.

С начала пандемии COVID-19 заразились уже 1 миллион 37 тысяч 362 человека, умерли - 18 081, выздоровели - 681 835. Активными больными остаются 355 527 пациентов.

Отметим, по сравнению с предыдущими сутками в Украине зафиксировали значительный рост заболеваемости. В понедельник сообщали о 4 385 новых случаях заражения, что является минимумом с начала октября.

Ранее РБК-Украина писало, что в НАНУ назвали число украинцев, которых необходимо вакцинировать от коронавируса для преодоления эпидемии.