В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и почти 400 смертей, - Минздрав
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заболели COVID 7283 человека, а умерли - 387. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине госпитализировали 1123 человека; летальных исходов - 387; выздоровели - 27 130 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 27 241, методом ИФА - 7488, экспресс-тестами - 27 315.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1066), Донецкой (541), Одесской (404) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 570 448 человек; выздоровели - 3 233 009 человек; летальных случаев - 91 602.