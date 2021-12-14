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В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и почти 400 смертей, - Минздрав

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 08:16
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и почти 400 смертей, - Минздрав Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заболели COVID 7283 человека, а умерли - 387. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и почти 400 смертей, - Минздрав

В Украине госпитализировали 1123 человека; летальных исходов - 387; выздоровели - 27 130 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 27 241, методом ИФА - 7488, экспресс-тестами - 27 315.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1066), Донецкой (541), Одесской (404) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 570 448 человек; выздоровели - 3 233 009 человек; летальных случаев - 91 602.

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