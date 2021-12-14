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В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 400 смертей, - МОЗ

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 08:16
В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 400 смертей, - МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу захворіли COVID 7283 людини, а померли - 387. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 400 смертей, - МОЗ

В Україні госпіталізували 1123 осіб; летальних випадків - 387; одужали - 27 130 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 27 241, методом ІФА - 7488, експрес-тестами - 27 315.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1066), Донецькій (541), Одеській (404) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 570 448 осіб; одужали - 3 233 009 осіб; летальних випадків - 91 602.

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