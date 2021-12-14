В Україні більше 7 тисяч нових випадків коронавірусу та майже 400 смертей, - МОЗ
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу захворіли COVID 7283 людини, а померли - 387. Найбільше нових заражень в Києві, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні госпіталізували 1123 осіб; летальних випадків - 387; одужали - 27 130 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 27 241, методом ІФА - 7488, експрес-тестами - 27 315.
Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1066), Донецькій (541), Одеській (404) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 570 448 осіб; одужали - 3 233 009 осіб; летальних випадків - 91 602.