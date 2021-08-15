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В Украине почти 700 новых случаев коронавируса

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Украина, Воскресенье 15 августа 2021 08:23
В Украине почти 700 новых случаев коронавируса Фото: в Украине зафиксировали новые случаи коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки подтвердили еще 695 новых случаев коронавируса. Среди инфицированных 50 детей и 5 медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За минувшие сутки от коронавируса в Украине умерли 17 человек, а выздоровели от болезни 238 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Вчера на коронавирус проверили:

  • методом ПЦР - 15 456 человек,
  • методом ИФА - 2 494 человека,
  • экспресс-тестами - 12 848 человек.

За все время пандемии коронавируса в Украине заразились 2 265 912 человек, а умерли 53 255 человека.

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