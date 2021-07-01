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Вспышка коронавируса в Украине: эксперты спрогнозировали дату

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Украина, Четверг 01 июля 2021 15:09
Вспышка коронавируса в Украине: эксперты спрогнозировали дату Фото: эксперты спрогнозировали дату возможной всыпшки коронавируса в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг экспертов Киевской школы экономики (KSE).

Впрочем, в ближайшие неделю-две в Украине не ожидается существенного роста заболеваемости.

По словам экспертов, ситуация с заболеваемостью продолжает идти на спад, если говорить о количестве выявленных случаев. И при этом спад замедляется.

Как отмечают в KSE, среднесуточное количество летальных случаев в Украине продолжает снижаться. Их сейчас 31.

Отмечено, что на этой неделе наблюдался рост уровня госпитализаций в Луганской области - более 60%, но его назвали техническим.

"Количество госпитализаций прекратило падать и вышло на плато. Это может быть результатом длительных выходных. При этом выписки продолжают более чем в 1,5 раза превышать госпитализации. Количество пациентов с COVID-19 сокращается на 20% за неделю",- сказал руководитель центра экономики охраны здоровье KSE Юрий Ганиченко.

Он отметил, что необходимо нарастить количество тестов в трех областях.

"В Киевской, Луганской и Хмельницкой областях снижается уровень тестирования. Это очень опасно в связи с тем, что на прошлой неделе в Украине обнаружили штамм "дельта". В Киевской и Луганской областях вместе с сокращением тестирования растет коэффициент обнаружения",- отметил Ганиченко .

Эксперты подчеркивают, чтобы Украина вышла на европейский уровень, ему необходимо втрое увеличить темпы вакцинации.

В KSE добавляют, что для того, чтобы вакцинировать 70% населения Украины, необходимо ежедневно прививать более 225 тысяч человек. Сейчас эта цифра составляет в среднем около 62 тысяч человек.

Напомним, на сегодня Киевская и Хмельницкая области не соответствуют "зеленой" зоне карантина по одному из показателей, а Луганская по двум.

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