В Украине 7986 новых случаев коронавируса и вдвое больше выздоровевших

В Украине за минувшие сутки выявили 7986 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера сделали 52 746 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242).

Кроме того, Степанов сообщает, что за сутки госпитализировали 2925 человек, 243 пациента умерли и 16 355 - выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

С начала пандемии в стране подтвердили 1 045 348 случаев COVID-19, среди них 698 190 выздоровевших и 18 324 погибших.

Напомним, на прошлой неделе правительство одобрило план вакцинации населения против коронавируса. Вакцинация пройдет в пять этапов на протяжении 2021-2022 годов. За это время в Кабмине рассчитывают привить не менее 50% населения Украины.

При этом в Минздраве сообщали, что планируют заключить контракты на поставку COVID-вакцин с производителями до конца года.