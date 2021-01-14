В Украине почти 8 тысяч новых случаев COVID и более 2 тысяч госпитализированных

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса. При этом были госпитализированы 2 229 пациентов.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Среди заболевших 233 ребенка и 345 медработников. Выздоровели 10 192 пациента, умерли - 162.

Всего за вчера было проведено 54 265 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 33 349, методом ИФА - 20 916.

С начала пандемии в Украине COVID подтвердили у 1 миллиона 138 тысяч 764 человек, выздоровели - 837 063, скончались - 20 376. Активными больными остаются 301 701 пациент.

Отметим, по сравнению со вчерашним днем в Украине зафиксировали на более чем 1,5 тысячи новых случаев COVID больше - тогда было 6409 заражений.

Также РБК-Украина писало, что в Украине могут вернуть адаптивный карантин.

При этом Степанов не исключил возможности введения еще одного локдауна. Но сейчас он в этом необходимости не видит.