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В Украине 8003 новых случая коронавируса, выздоровели вдвое меньше

Новина українською → Киев, Пятница 26 февраля 2021 08:18
В Украине 8003 новых случая коронавируса, выздоровели вдвое меньше Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области и в Киеве.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За вчера госпитализировали 2762 человек; умерли 146 пациентов, а выздоровели 4244 человек.

За сутки сделали 78 264 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 36 809, методом ИФА - 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 184).

За все время пандемии в Украине заболели 1 333 844 человека; выздоровели 1 163 555 человек; выздоровели - 1 163 555 человек; умерли 25 742 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

Напомним, в стране началась массовая вакцинация. В Украине доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.

Ранее сообщалось, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.

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