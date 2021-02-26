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В Україні 8003 нових випадки коронавірусу, одужало вдвічі менше

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 08:18
В Україні 8003 нових випадки коронавірусу, одужало вдвічі менше Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 8 003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За вчора госпіталізували 2 762 осіб; померли 146 пацієнтів, а одужали 4 244 осіб.

За добу зробили 78 264 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 36 809, методом ІФА - 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25 184).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 333 844 особи; одужали 1 163 555 осіб; одужало - 1 163 555 осіб; померли 25 742 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

Новина доповнюється...

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