В Україні 8003 нових випадки коронавірусу, одужало вдвічі менше
В Україні виявили 8 003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області та в Києві.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За вчора госпіталізували 2 762 осіб; померли 146 пацієнтів, а одужали 4 244 осіб.
За добу зробили 78 264 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 36 809, методом ІФА - 16 271, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25 184).
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 333 844 особи; одужали 1 163 555 осіб; одужало - 1 163 555 осіб; померли 25 742 людини.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (857), м. Київ (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.
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