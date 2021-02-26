В Украине 8003 новых случая коронавируса, выздоровели вдвое меньше

В Украине выявили 8003 новых случая COVID-19. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области и в Киеве.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За вчера госпитализировали 2762 человек; умерли 146 пациентов, а выздоровели 4244 человек.
За сутки сделали 78 264 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 36 809, методом ИФА - 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 184).
За все время пандемии в Украине заболели 1 333 844 человека; выздоровели 1 163 555 человек; выздоровели - 1 163 555 человек; умерли 25 742 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857), г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
Напомним, в стране началась массовая вакцинация. В Украине доступны 500 000 доз вакцины, очередная партия ожидается в начале марта.
Ранее сообщалось, что при вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код. Последний нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом.