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В Украине 82% всех умерших от коронавируса старше 60 лет, - Минздрав

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Украина, Вторник 21 сентября 2021 11:46
В Украине 82% всех умерших от коронавируса старше 60 лет, - Минздрав Фото: 82% всех умерших от COVID являются люди в возрасте от 60 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

С начала пандемии в Украине от коронавируса умерли 54 919 человек, из которых 44 940 - в возрасте от 60 лет. Что составляет 82% от доли всех летальных исходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Как отметил глава Минздрава, данная категория лиц является самой уязвимой к коронавирусной инфекции.

"82% всех умерших от COVID-19 - это пожилые люди старше 60 лет. Поэтому вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава", - сказал Ляшко.

По его словам, в настоящее время в Полтавской области завершается пилотный проект мобилизации на вакцинацию именно старшего населения.

"В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, создавали организованные коллективы и затем мобильная бригада одномоментно привила всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей старше 60 лет", - рассказал министр.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил, что в Украине более 99% умерших от коронавируса не были вакцинированы.

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