В Україні 82% всіх померлих від коронавірусу старше 60 років, - МОЗ
З початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 54 919 людей, з яких 44 940 - віком від 60 років. Що складає 82% від частки всіх летальних випадків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко.
Як зазначив глава МОЗ, дана категорія осіб являється найвразливішою до коронавірусної інфекції.
"82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ", - сказав Ляшко.
За його словами, на даний час у Полтавській області завершується пілотний проект мобілізації на вакцинацію саме старшого населення.
"У двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи й потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилась в рази та саме серед людей старше 60 років", - розповів міністр.
Нагадаємо, раніше глава МОЗ заявив, що в Україні понад 99% померлих від коронавірусу не були вакциновані.