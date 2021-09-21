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В Україні 82% всіх померлих від коронавірусу старше 60 років, - МОЗ

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 11:46
В Україні 82% всіх померлих від коронавірусу старше 60 років, - МОЗ Фото: 82% всіх померлих від COVID є люди віком від 60 років(Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

З початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 54 919 людей, з яких 44 940 - віком від 60 років. Що складає 82% від частки всіх летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко.

Як зазначив глава МОЗ, дана категорія осіб являється найвразливішою до коронавірусної інфекції.

"82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ", - сказав Ляшко.

За його словами, на даний час у Полтавській області завершується пілотний проект мобілізації на вакцинацію саме старшого населення.

"У двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи й потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилась в рази та саме серед людей старше 60 років", - розповів міністр.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ заявив, що в Україні понад 99% померлих від коронавірусу не були вакциновані.

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