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В Украине почти 9 тысяч новых случаев коронавируса и 328 смертей за сутки, - Минздрав

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 08:26
В Украине почти 9 тысяч новых случаев коронавируса и 328 смертей за сутки, - Минздрав Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Запорожской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

В Украине госпитализировали 2028 человек; летальных случаев - 328; выздоровели - 21 650 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 33 652 человека, методом ИФА - 7824, экспресс-тестами - 36 231.

Больше всего случаев за сутки в Киеве (1385), Запорожской (559), Одесской (556) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 597 046 человек; выздоровели - 3 306 465 человек; летальных случаев - 92 641.

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