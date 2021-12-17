В Украине почти 9 тысяч новых случаев коронавируса и 328 смертей за сутки, - Минздрав
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 8899 новых случаев коронавируса и 328 смертей. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Запорожской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине госпитализировали 2028 человек; летальных случаев - 328; выздоровели - 21 650 человек. Протестировали за сутки методом ПЦР - 33 652 человека, методом ИФА - 7824, экспресс-тестами - 36 231.
Больше всего случаев за сутки в Киеве (1385), Запорожской (559), Одесской (556) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 597 046 человек; выздоровели - 3 306 465 человек; летальных случаев - 92 641.