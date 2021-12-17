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В Україні майже 9 тисяч нових випадків коронавірусу та 328 смертей за добу, - МОЗ

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 08:26
В Україні майже 9 тисяч нових випадків коронавірусу та 328 смертей за добу, - МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу зафіксували 8899 нових випадків коронавірусу та 328 смертей. Найбільше заражень за добу в Києві, Запорізькій та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні госпіталізували 2 028 осіб; летальних випадків - 328; одужали - 21 650 осіб. Протестували за добу методом ПЛР - 33 652 особи, методом ІФА - 7824, експрес-тестами - 36 231.

Найбільше випадків за добу в Києві (1385), Запорізькій (559), Одеській (556) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 597 046 осіб; одужали - 3 306 465 осіб; летальних випадків - 92 641.

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