В Украине 9590 новых случаев коронавируса и более 300 смертей, - Минздрав
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине зафиксировали 9590 новых случаев коронавируса и 355 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Закарпатской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 2 089 человек; летальных исходов - 355; выздоровели - 25 499 человек. Протестировали методом ПЦР - 34 486 человек, методом ИФА - 8546, экспресс-тестами - 31 199.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1478), Донецкой области (473), Закарпатской области (427).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 588 147 человек;
- выздоровели - 3 284 815 человек;
- летальных случаев - 92 313.