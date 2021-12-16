ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні 9590 нових випадків коронавірусу та більше 300 смертей, - МОЗ

Новость на русском →
Київ, Четвер 16 грудня 2021 08:14
В Україні 9590 нових випадків коронавірусу та більше 300 смертей, - МОЗ Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні зафіксували 9590 нових випадків коронавірусу та 355 смертей за минулу добу. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні 9590 нових випадків коронавірусу та більше 300 смертей, - МОЗ

В Україні за добу ​​​​​​​госпіталізували 2 089 осіб; летальних випадків - 355; одужали - 25 499 осіб. Протестували методом ПЛР - 34 486 осіб, методом ІФА - 8546, експрес-тестами - 31 199.

Найбільше нових випадків за добу в Києві (1478), Донецькій області (473), Закарпатській області (427).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 3 588 147 осіб;
  • одужали - 3 284 815 осіб;
  • летальних випадків - 92 313.
Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус