В Украине 9699 новых заражений коронавирусом

По состоянию на 31 декабря в Украине выявили еще 9699 случаев коронавируса. Больше всего новых заражений обнаружили в Киеве, Киевской, Запорожской и Харьковской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки в Украине госпитализировали 2704 человека, число умерших составило 209 человек. Также за вчера выздоровели 11 803 пациента.

За минувшие сутки сделали 58 547 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).

С начала пандемии в стране выявили 1 055 047 случаев COVID-19, 709 993 человек выздоровели, 18 533 пациентов скончались.

За все время провели 5 585 615 ПЦР-тестирований.

Ситуация в некоторых регионах остается сложной, наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Напомним, Национальная академия наук дала новый прогноз относительно распространения коронавируса в стране на период новогодних праздников.

Отметим, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш надеется на то, что 2021 год станет годом исцеление для человечества и мировой экономики.