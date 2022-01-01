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Как в Украине будет распространяться COVID в 2022 году. Эксперт назвал главные факторы

Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской школе экономики спрогнозировали, как в этом году будет распространяться коронавирус. Быстрого угасания эпидемии не будет.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В первом полугодии Украина может увидеть еще большую волну по количеству случаев.

"Почему? Потому что мы видим беспрецедентные всплески в Европе. Но поскольку в нашей стране уровень вакцинации будет намного выше, чем был в начале "дельта-волны", то мы ожидаем, что госпитализации и смертность будут ниже, чем это было у нас осенью", - отметил он.

По словам Ганиченко, второе полугодие сейчас выглядит очень неопределенно. Далее ситуация в Украине будет зависеть от нескольких факторов.

"Первый фактор - от вакцинации: какой будет потолок, сможем ли мы достичь 70% вакцинации взрослого или всего населения. И также развитие эпидемии во втором полугодии будет зависеть от того, как будут между собой взаимодействовать различные штаммы. Будут ли они вытеснять друг друга. Будут ли появляться новые мутации и если да - то какими характеристиками они будут обладать", - отметил он.

Напомним, в Украине зафиксировали более 5 тысяч новых случаев коронавируса и 190 смертей за сутки.

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КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины