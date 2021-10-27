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В Украине будут испытывать две новые COVID-вакцины: что известно

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Украина, Среда 27 октября 2021 18:31
В Украине будут испытывать две новые COVID-вакцины: что известно Фото: на украинцах опробуют две новые вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Запрос на испытания подала компания Sanofi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий приказ Минздрава.

Согласно приказу министерства, в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцин, предназначенные для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Где будет проходить исследование:

  • "Центр семейной медицины плюс" (Киев);
  • "Эдельвейс Медикс" (Киев);
  • "Медбуд-Клиник" (Киев);
  • Медицинский центр "Салютем" (Винница);
  • Медицинская клиника "Благомед" (Киев).
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