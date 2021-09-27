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Когда в Украине будут пиковые показатели заболеваемости COVID-19: ответ Минздрава

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Украина, Понедельник 27 сентября 2021 08:37
Когда в Украине будут пиковые показатели заболеваемости COVID-19: ответ Минздрава Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь. Однако, если количество больных будет продолжать расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина.

"Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше", - сказал Кузин.

По его словам, оценивать насколько раньше может произойти всплеск очень трудно, ведь ситуация разворачивается достаточно быстро.

"То, что мы видим точно - пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь - пока сказать трудно", - отметил Кузин.

Он добавил, что оттянуть эти пиковые нагрузки можно только путем иммунизации населения.

"Нужно выбрать себе пункт прививания, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - резюмировал главный санитарный врач.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали 3007 новых случаев коронавируса.

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