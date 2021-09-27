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Коли в Україні будуть пікові показники захворюваності на COVID-19: відповідь МОЗ

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Україна, Понеділок 27 вересня 2021 08:37
Коли в Україні будуть пікові показники захворюваності на COVID-19: відповідь МОЗ Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я очікують пік захворюваності коронавірусом в Україні приблизно на листопад. Однак, якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Раніше ми, дійсно, рахували, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше", - сказав Кузін.

За його словами, оцінювати наскільки раніше може статися сплеск дуже важко, адже ситуація розгортається досить швидко.

"Те, що ми бачимо точно - пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень - поки сказати важко", - зазначив Кузін.

Він додав, що відтягнути ці пікові навантаження можна лише шляхом імунізації населення.

"Потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете щепитись, і провакцинуватись. Зараз МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності", - резюмував головний санітарний лікар.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 3007 нових випадків коронавірусу.

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