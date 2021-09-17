В Украине более четверти реанимационных коек заняты COVID-больными
В больницах Украины реанимационные кровати заняты более чем на четверть пациентами с коронавирусом. Однако нагрузка на медицинскую систему в стране пока остается контролируемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого.
"В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные кровати заняты на 27%", - написал Радуцкий.
По его словам, кровати с подведенным кислородом в Украине заняты COVID-больными на 22%, а аппараты ИВЛ - на 10%.
Между тем наибольшая занятость коек с кислородом наблюдается в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.
Напомним, что уже в семи областях страны превышен показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом.
Добавим, в Украине стремительно растет количество суточных COVID-случаев за прошедшие сутки выявили 6624 новых больных.