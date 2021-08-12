В Украине еще не обнаружили штамм коронавируса "Йота", - санврач
В Украине еще не обнаружен штамм коронавируса "Йота", который впервые возник в США. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Здоровье-24.
По словам главного санврача страны, по состоянию на 12 августа 2021 года в Украине не зарегистрирована циркуляция варианта коронавируса "Йота".
Для выявления этого штамма вируса Украина отправляет образцы, отобранные с территории страны, в референс-лаборатории в ЕС. Согласно результатам тестирования, "Йоту" еще не зафиксировали на территории Украины.
"На штамм Йота еще не существует тест-систем, его можно обнаружить только путем секвенирования", - уточнил Кузин.
Он также добавил, что Украина использует тест-системы, которые стране предоставила ВОЗ. Они способны определять 6 основных типовых мутаций коронавируса - это штамы Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа.
Также Кузин отметил, что штамм "Йота" не такой уж новый. Почти 27 – 28 стран мира уже зарегистрировали его на своей территории, начиная с ноября 2020 года. Вместе с тем, попасть в Украину этому штамму коронавируса не удалось, в отличие от более опасного "Дельты".
Напомним, штамм коронавируса "Йота" впервые был обнаружен в США. Там заявили о высокой смертности от этого типа мутации вируса.
Ранее сообщалось, что в Украине продлили карантин до октября. Это пришлось сделать из-за распространения штаммов коронавируса "Дельта" и "Лямбда"