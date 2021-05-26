В Украине еще одна область частично соответствует "зеленой" зоне карантина

В Украине уже шесть регионов, которые частично соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина . В этот список добавилась Одесская область.

Так, в Одесской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,9%. Также по этому показателю "зеленой" зоне соответствует Винницкая область - 4,4%. Еще четыре региона соответствуют этой зоне по проценту от эпидемического порога - Киев (34,4%), Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

Отметим, все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина - нигде не превышен ни один показатель по COVID-19.

Напомним, вся Украина может перейти в "зеленую" зону, если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5 процентов. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.