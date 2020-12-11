В Украине фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом, - Степанов

В Украине ведется учет больных COVID-19 в электронной системе эпидемиологического надзора. В стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом.

Об этом заявил на онлайн-брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Министр сообщил, что такие случаи обнаружили уже в некоторых областях.

"Мы начали фиксировать таких больных (повторно зараженных коронавирусом, - ред.) и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил он.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 13 514 новых случаев коронавируса, выздоровели более 15 тысяч человек. Первый случай COVID-19 в Украине зафиксировали 3 марта 2020 года. Тогда заболел мужчина из Черновцов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения исследует случаи повторного заражения коронавирусом. Для этого организация создала специальную группу.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал случаи повторного заражения коронавирусом больше исключением, чем правилом.