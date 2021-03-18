В Україні міста посилюють карантин: де і як

Ситуація з коронавірусом в Україні значно погіршилася. У зв'язку з цим міста вводять посилені карантинні обмеження , серед них - Київ, Полтава, Львів, а також інші регіони.

Київ

Влада Києва прийняла рішення посилити карантин в місті з 20 березня по 9 квітня включно. Тобто посилені обмеження будуть діяти три тижні.

З 20 березня будуть заборонені: робота закладів культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали); робота ТРЦ, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії.

Також заборонять проведення масових заходів, присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заклади громадського харчування будуть працювати тільки на "виніс", а заправки будуть працювати без кафе.

Полтава

У місті тимчасово припиняють роботу театрів, музеїв, бібліотек, а також скасовують концерти. Обмеження діють з сьогоднішнього дня.

Харківська область

Школи Харківської області перевели на дистанційне навчання, крім учнів 1-4 класів. В області з 18 березня забороняється проведення масових заходів, прийом відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням більше 50% місць.

Також у регіоні забороняється діяльність спортивних залів і фитнес-центрів. Влада Харкова поки не планує посилювати карантин, повідомив РБК-Україна директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

Секретар міської ради Ігор Терехов заявив, що в Харкові з понеділка, 22 березня, школярі підуть на канікули. Проте, поки невідомо на скільки.

Львівська область

Обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала ввести жорсткі обмежувальні заходи на території Львівської області з 19 по 29 березня. Рішення про карантинні обмеження мають ще затвердити на засіданнях місцевих комісій ТЕБ та НС.

В області рекомендують ввести локдаун. Зокрема, заборонити прийом відвідувачів в ТРЦ, прийом відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності, діяльність закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе), крім роботи на "виніс" і доставки.

Львів

Посилений карантин вводять у Львові з 19 по 28 березня. У місті молодша школа піде на канікули, а старші класи будуть навчатися дистанційно. Також заклади громадського харчування будуть працювати тільки на "виніс" та доставку.

А в торгових центрах будуть працювати тільки продуктові магазини, аптеки і зоомагазини. Масові заходи забороняють.