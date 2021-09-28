В Украине хотят разрешить прививки для детей от 12 лет вакциной Pfizer

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендует разрешить вакцинацию от COVID для всех детей от 12 лет. Для вакцинации будут использовать препарат от Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы группы экспертов Федора Лапия медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

"Вчера мы проголосовали, чтобы рекомендовать Министерству здравоохранения сделать вакцину доступной для всех от 12 лет. Речь идет о вакцине Pfizer", - отметил он.

Он уточнил, что это решение вступит в силу, когда будет рассмотрено на заседании штаба Минздрава в ближайшую пятницу. По его словам, речь не идет о том, чтобы невацинированных детей не пускать в школу.

По его словам, еще нужно будет утвердить алгоритм, по которому дети от 12 лет будут получать прививки от коронавируса, поскольку на сегодня перед вакцинацией ребенка должен осмотреть семейный врач или педиатр.