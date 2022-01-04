ru ua
Вт, 04 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID

Новина українською →
Вторник 04 января 2022 19:02
В Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID Фото: В Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в схему смешивания вакцин от коронавируса. В частности, для первичной и бустерной вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Теперь при вакцинации препараты могут вводить по следующим схемам:

  • первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
  • первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
  • первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.

Интервал между вводами препаратов для всех схем составит 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

В частности:

  • первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;
  • первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer;
  • первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;
  • первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

В Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID

Читайте РБК-Украина в Google News
вакцинация от коронавируса Украина Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе