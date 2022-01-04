В Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID
Фото: В Украине изменили схемы смешивания вакцин от COVID (Виталий Носач РБК-Украина)
Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в схему смешивания вакцин от коронавируса. В частности, для первичной и бустерной вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Теперь при вакцинации препараты могут вводить по следующим схемам:
- первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;
- первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;
- первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca.
Интервал между вводами препаратов для всех схем составит 28 дней.
Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.
В частности:
- первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;
- первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.