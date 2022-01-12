В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19: таблица

В Украине изменили схемы вакцинации от COVID-19. Интервал между вводами для всех схем должен составлять 28 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья в Facebook .

"В Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19 на следующие:

первая доза CoronaVac + вторая AstraZeneca, Pfizer или Moderna;

первая доза AstraZeneca + вторая Pfizer или Moderna;

первая доза Pfizer, Moderna + вторая AstraZeneca", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что интервал между вводами для всех схем - 28 дней.

Фото: схема вакцинаций (facebook.com/phc.org.ua)

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.