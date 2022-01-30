В Украине количество вакцинированных от COVID за сутки упало вдвое: статистика Минздрава

Фото: еще 34 тысячи человек привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине за минувшие сутки от коронавируса было сделано 34 тысячи прививок. Что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим днем (78 564).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Статистика за сутки За вчера, 29 января в Украине 34 202 человека вакцинированы против коронавируса. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу - 11 400 человек, дополнительную дозу - 235, а бустерную - 10 475. В целом в Украине С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 318 151 человека. Из них получили первую дозу - 15 318 149 человек, получивших две дозы - 14 611 834 человека, дополнительную дозу - 16 597 человек, а бустерную 333 018. Всего в стране проведено 30 279 598 прививок.