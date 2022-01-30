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В Украине количество вакцинированных от COVID за сутки упало вдвое: статистика Минздрава

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Украина, Воскресенье 30 января 2022 09:01
В Украине количество вакцинированных от COVID за сутки упало вдвое: статистика Минздрава Фото: еще 34 тысячи человек привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки от коронавируса было сделано 34 тысячи прививок. Что более чем вдвое меньше по сравнению с предыдущим днем (78 564).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 29 января в Украине 34 202 человека вакцинированы против коронавируса. Первую дозу получили 12 092 человека, вторую дозу - 11 400 человек, дополнительную дозу - 235, а бустерную - 10 475.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 318 151 человека.

Из них получили первую дозу - 15 318 149 человек, получивших две дозы - 14 611 834 человека, дополнительную дозу - 16 597 человек, а бустерную 333 018. Всего в стране проведено 30 279 598 прививок.

Напомним, в феврале ожидается расширение программы "е-Підтримка". Уже в следующем месяце пожилые люди смогут оплачивать коммунальные услуги "ковидной" тысячей.

Добавим, в Министерстве здравоохранения уточнили сроки введения бустерной дозы вакцины от COVID.

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