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В Украине может не быть "красной" зоны карантина на следующей неделе, - KSE

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 13:11
В Украине может не быть "красной" зоны карантина на следующей неделе, - KSE Фото: Украина может остаться без "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На следующей неделе в Украине может уже не быть "красной" зоны карантина. Страна может стать "желто-оранжевой".

Об этом заявил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его словам, "красную" зону в ближайшее время покинут Запорожская и Полтавская области.

"Ожидается, что завтра или послезавтра Запорожская и Полтавская области выйдут из "красной" зоны карантина в "желтый" уровень эпидемиологической опасности. Абсолютно все показатели сейчас находятся в этих регионах в норме", - отметил он.

Кроме того, Ганиченко отметил, что Сумская область может также выйти из этой зоны карантина уже в ближайшее время.

"На следующей неделе мы уже сможем увидеть "желто-оранжевую" Украину, без красной зоны", - ожидает он.

Отметим, в "красной" зоне карантина находится три области: Сумская, Полтавская и Запорожская. Вчера сообщили о выходе из этой зоны Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Напомним, "красную" и "оранжевую" зоны сократили сразу на пять областей.

Кроме того, в Украине подтвердили 6038 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Донецкой и Харьковской областях.

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