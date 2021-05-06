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В Україні може не бути "червоної" зони карантину наступного тижня, - KSE

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 13:11
В Україні може не бути "червоної" зони карантину наступного тижня, - KSE Фото: Україна може лишитись без "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Наступного тижня в Україні може вже не бути "червоної" зони карантину. Країна може стати "жовто-помаранчевою".

Про це заявив на брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За його словами, "червону" зону найближчим часом покинуть Запорізька та Полтавська області.

"Очікується, що завтра або післязавтра Запорізька та Полтавська області вийдуть з "червоної" зони карантину в "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки. Абсолютно всі показники зараз знаходяться в цих регіонах в нормі", - зазначив він.

Крім того, Ганіченко зазначив, що Сумська область може також вийти з цієї зони карантину вже найближчим часом.

"Наступного тижня ми вже зможемо побачити "жовто-помаранчеву" Україну, без червоної зони", - очікує він.

Зазначимо, в "червоній" зоні карантину перебуває три області: Сумська, Полтавська та Запорізька. Вчора повідомили про вихід з цієї зони Харківської, Хмельницького та Чернігівської областей.

Нагадаємо, "червону" і "помаранчеву" зони скоротили відразу на п'ять областей.

Крім того, в Україні підтвердили 6038 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.

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