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В Украине за минувшую неделю выявили почти 24 тысячи COVID-случаев

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 15:40
В Украине за минувшую неделю выявили почти 24 тысячи COVID-случаев Фото: В Украине за минувшую неделю выявили почти 24 тысячи COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в период с 5 по 11 сентября зафиксировали почти 24 тысячи случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

Так, за минувшую неделю:

  • зафиксировано 23 864 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 3706, медработников - 551);
  • 81037 человек вакцинировались против COVID-19.

За неделю 33,3% вакцинированных получили первую дозу, 8% - вторую дозу, 56,5% - первую бустерную дозу, 2,2% - вторую бустерную дозу.

Также за прошедшую неделю:

  • госпитализированы - 4734 человек,
  • летальных исходов - 70,
  • выздоровели - 11 824 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу - 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу - 18 581 человек.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что осенний пик заболеваемости коронавирусом в Украине наступит в октябре.

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