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В Україні за минулий тиждень виявили майже 24 тисячі COVID-випадків

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 15:40
В Україні за минулий тиждень виявили майже 24 тисячі COVID-випадків Фото: в Україні за минулий тиждень виявили майже 24 тисячі COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні в період з 5 по 11 вересня зафіксували майже 24 тисячі випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я України в Telegram.

Так, за минулий тиждень:

  • зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків (з них дітей - 3706, медпрацівників - 551);
  • 81037 осіб вакцинувалися проти COVID-19.

За тиждень 33,3% вакцинованих отримали першу дозу, 8% - другу дозу, 56,5% - першу бустерну дозу, 2,2% - другу бустерну дозу.

Також за минулий тиждень:

  • госпіталізовано - 4734 осіб,
  • летальних випадків - 70,
  • одужали - 11 824 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 16 065 538 осіб, з них дві дози отримали 15 301 624 особи, першу бустерну дозу - 2 055 326 осіб, другу бустерну дозу - 18 581 особа.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що осінній пік захворюваності на коронавірус в Україні настане в жовтні.

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