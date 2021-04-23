В Украине могут вдвое сократить "красную" зону карантина

В Украине в ближайшее время могут вдвое сократить " красную" зону карантина . Из этой зоны могут выйти Киев и еще 5 регионов.

В частности, по его словам, "красную" зону может покинуть Киев и Киевская область.

"Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до 6 регионов могут выйти из "красной" зоны. В частности, в том числе, это и Киевской регион, в целом - это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения", - сообщил министр.

Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что "красную" зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.

Отметим, ограничения "красной" зоны предусматривают, что в регионе запрещена работа ТРЦ. Кафе и рестораны работают только "на вынос", школьники на дистанционной форме обучения. Сейчас в этой зоне 12 регионов.