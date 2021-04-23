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В Украине могут вдвое сократить "красную" зону карантина

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 09:01
В Украине могут вдвое сократить "красную" зону карантина Фото: Киев готовится к выходу из "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны могут выйти Киев и еще 5 регионов.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

В частности, по его словам, "красную" зону может покинуть Киев и Киевская область.

"Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до 6 регионов могут выйти из "красной" зоны. В частности, в том числе, это и Киевской регион, в целом - это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения", - сообщил министр.

Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что "красную" зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.

Отметим, ограничения "красной" зоны предусматривают, что в регионе запрещена работа ТРЦ. Кафе и рестораны работают только "на вынос", школьники на дистанционной форме обучения. Сейчас в этой зоне 12 регионов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 14 277 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской, Харьковской областях, а также в Киеве.

Отметим, карантин в Украине продлили до 30 июня.

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