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В Україні можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 09:01
В Україні можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину Фото: Київ готується до виходу з "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можут вийти Київ та ще 5 регіонів.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Зокрема, за його словами, "червону" зону може покинути Київ та Київська область.

"Щодо регіонів. МОЗ прогнозує, що найближчим часом до 6 регіонів можуть вийти з "червоної" зони. Зокрема, в тому числі, це й Київській регіон, в цілому - це Київ і Київська область. Але все буде залежати від того, як ми будемо дотримуватись обмежень", - повідомив міністр.

Раніше в Київській школі економіки прогнозували, що "червону" зону можуть покинути Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.

Зазначимо, обмеження "червоної" зони передбачають, що в регіоні заборонена робота ТРЦ. Кафе та ресторани працюють тільки "на виніс", школярі на дистанційній формі навчання. Зараз у цій зоні 12 регіонів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

Зазначимо, карантин в Україні продовжили до 30 червня.

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