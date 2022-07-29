В Украине могут вернуть карантинные ограничения: в Минздраве рассказали когда

В Министерстве здравоохранения допускают, что в Украине придется возвращать карантинные ограничения. Такой сценарий возможен в случае роста заболеваемости на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заведующего отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александра Заики в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас некоторые постановления Кабинета министров относительно коронавирусных ограничений приостановлены.

"Однако мы говорим о том, что мы можем вернуться на некоторые ограничения глядя на эпидемиологическую ситуацию в стране. Не исключаю возвращения обязательного масочного режима в общественных местах и заведениях питания, которые действовали в Украине до войны", - сказал Заика.

Медик указал, что украинцев проинформируют, когда государство будет возвращаться к ограничениям и подчеркнул, что сейчас необходимо вакцинироваться.

По его словам, получить прививку бесплатно можно в любом уголке Украины и для этого не нужно привязываться к месту регистрации.